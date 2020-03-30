Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5732
  • 7,257
  • 342.318
  • 88059.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Azerbaycan'da salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Azerbaycan'da salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Azerbaycan'da salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Azerbaycan'da, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, halk sadece acil tıbbi ihtiyaç, yaşam ve sağlık için acil bir tehlike söz konusu olduğunda, faaliyetlerine izin verilen işletmelerden alışveriş ve ev atıklarını atmak için dışarı çıkılabilecek.

Karar gereği, 31 Mart 00:00'dan 20 Nisan 00:00'a kadar market ve eczaneler dışında tüm mağaza ve restoranlar kapalı olacak. Paket servis ve online satışlara yasak getirilmedi.

Ülkedeki tüm eğlence merkezleri, müze, sinema, tiyatro, spor salonu, kuaförler ve güzellik salonları, terziler ve fotoğrafçılar 20 Nisan'a kadar kapalı olacak. Belirtilen tarihlerde cenaze defni hariç taziye törenleri, düğün ve partiler de yapılamayacak.

Sağlık, altyapı, ulaştırma ve lojistik, erzak üretimi, petrol ve doğalgaz, bankacılık gibi bir dizi sektör çalışanı yasağın dışında tutuldu. Basın mensupları da dışarı çıkarak faaliyetlerini yürütebilecek.

Bugüne kadar 273 koronavirüs vakası tespit edilen, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 26 vakanın taburcu edildiği Azerbaycan'da 243 hastanın tedavisi sürüyor. 


Uzmanından 65 yaş üstü yaşlılara evde egzersiz önerileri

Uzmanından 65 yaş üstü yaşlılara evde egzersiz önerileri

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Fenerbahçe sil baştan! İşte o köklü değişikler...

Rize'de ilginç olay! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar