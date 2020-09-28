Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar nedeniyle seferberlik ilan edildi

Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ülkede kısmi seferberlik ilan edildiği duyuruldu.

AA'da yer alan haberde karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

KONULARIN ÇÖZÜMÜ BAKANLAR KURULU'NA HAVALE EDİLDİ

Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.

Dün işgalci Ermenistan ve Dağlık Karabağ'daki fiili yönetim de seferberlik ve sıkı yönetim ilan etmişti.