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  • Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
15 Ekim 2020 Perşembe 08:45 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

AA

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın önünde vatandaşlar, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgalini protesto etti.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın önünde vatandaşlar,  Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Azerbaycan lehine sloganlar attı.

AA'da yer alan haberdErmenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'ın önündeki eylemin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu.

Büyükelçilik yetkilileri, eylemcilerle selamlaşarak Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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