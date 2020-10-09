Azerbaycan ve işgalci Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’dan Azerbaycan’a saldırılar düzenlemesiyle başlayan gerilim için yaptığı Moskova davetine iki ülkeden yanıt geldi. İki bakanın Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.



İHA'da yer alan habere göre Kremlin Sarayı’ndan gece saatlerinde yapılan açıklamada Azerbaycan ve işgalci Ermenistan Dışişleri Bakanları’nın ölen askerlerin ve esirlerin takası konularında toplantı daveti yaptığı belirtildi.

PUTİN ATEŞKES ÇAĞRISINI YENİLEDİ

Putin’in Azerbaycan ve işgalci Ermenistan liderleriyle yaptığı görüşmeden sonra 2 ülkenin dışişleri bakanlarına davet gönderdiği aktarılırken açıklamada Putin’in bölgede ateşkes çağrısı yinelendi.

"ŞUAN İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR"

Putin’in çağrısından sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nın 9 Ekim tarihinde Moskova’da planlanan toplantıya katılım sağlayıp sağlamayacağı sorularını cevaplayarak şu ifadelere yer verildi:

“Bakü ve Erivan, Moskova’daki görüşmelere katılım sağlayacaklarını doğruladılar. Şuan için hazırlıklar devam ediyor”