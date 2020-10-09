09 Ekim 2020 Cuma 17:25 | Son Güncelleme:
Azerbaycan ve işgalci Ermenistan yetkileri Moskova'da bir araya geldi
Azerbaycan ve işgalci Ermenistan yetkililerinin Moskova'da bir araya geldiği bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Azerbaycan ve işgalci Ermanistan heyetleri Moskova'daki toplantıda bir araya geldi.
TRT Haber'in haberine göre, başkanlığını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptığı toplantıda ateşkes koşulları görüşülecek.
Toplantıda Azerbaycan heyetine Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan heyetine ise Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan başkanlık ediyor.