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  • Azerbaycan ve işgalci Ermenistan, kayıplarını karşılıklı iade etti
14 Kasım 2020 Cumartesi 11:07 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan, kayıplarını karşılıklı iade etti

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan, kayıplarını karşılıklı iade etti

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan, ateşkes sonrasında asker cesetlerini karşılıklı olarak iade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın, işgalci Ermenistan'la Şuşa etrafındaki çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin cesetlerini karşılıklı olarak iade ettiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da görevli Rus askerlerin aracılığıyla savaş alanında kalan Ermenistan askerlerinin cesetlerinin iade edildiği bildirildi.

Açıklamada, 6 şehit askerin naaşının da Azerbaycan'a iade edildiği kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasında tarafların ceset ve esirleri değiştireceği belirtilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa şehrini 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

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