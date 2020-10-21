  • $7,8118
  • 9,2703
  • 482.693
  • 1211.51
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Azerbaycan ve işgalci Ermenistan ABD'nin teklifini kabul etti... 23 Ekim'de bir araya gelecekler
21 Ekim 2020 Çarşamba 22:10 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan ABD'nin teklifini kabul etti... 23 Ekim'de bir araya gelecekler

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan ABD'nin teklifini kabul etti... 23 Ekim'de bir araya gelecekler
IHA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, 23 Ekim Cuma günü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geleceğini duyurdu.

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’dan ikinci ateşkese rağmen Azerbaycan’a saldırmaya devam etmesi üzerine iki ülke arasındaki ihtilafın çözümüne yönelik Rusya’dan sonra ABD’de de devreye girdi.

İHA'nın aktardığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, 23 Ekim Cuma günü başkent Washington’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştireceğini duyurarak, “İlk olarak Cuma günü Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile çözüme dair bir görüşme gerçekleştireceğiz. Zor bir durumdan bahsediyoruz. Neredeyse tüm Avrupa ve biz çatışmayı sonlandırmak ve gerilimin azaltılmasını umuyoruz. Hiçbir ülke bu konuda taraf olmamalı ve yangına benzin dökmemeli, silah desteği sağlamamalıdır” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un 23 Ekim’de Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşeceği bildirildi.

<p>Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li terörist

Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin en yüksek barajında yüzde 87'lik fiziki gerçekleşme sağlandı

Türkiye'nin yerli otomobil fabrikasının inşaatıyla ilgili yeni paylaşım

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.