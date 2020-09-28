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  • Azerbaycan ve Fransa'dan Ermenistan görüşmesi: Diplomatik kanallar aracılığıyla temas kurulacak
28 Eylül 2020 Pazartesi 10:17 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ve Fransa'dan Ermenistan görüşmesi: Diplomatik kanallar aracılığıyla temas kurulacak

Azerbaycan ve Fransa'dan Ermenistan görüşmesi: Diplomatik kanallar aracılığıyla temas kurulacak
AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransız mevkidaşı Macron ile Ermenistan sınırındaki çatışmaları görüştü. Görüşmede Aliyev ve Macron diplomatik kanallar aracılığıyla temas kurmak konusunda anlaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları ele aldı.

AA'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'na dayandırdığı habere göre, Aliyev'i telefonla arayan Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle tedirgin olduğunu, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Aliyev de Ermenistan yönetiminin müzakere sürecini bilinçli şekilde bozduğunu, Nikol Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" yönündeki açıklamasının sürece ciddi darbe vurduğunu kaydetti.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşim birimlerini ağır top atışına tuttuğunu, neticede sivil ve askeri can kayıpları olduğunu bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun da buna yanıt olarak karşı saldırıya geçtiğine dikkati çekti.

Aliyev, yaşanan tüm olaylardan Ermenistan yönetiminin sorumlu olduğuna vurgu yaptı.

Görüşmede Aliyev ve Macron diplomatik kanallar aracılığıyla temas kurmak konusunda anlaştı.

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığının YouTube hesabından paylaşılan videoda, Ermenistan ordusuna ait mü

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