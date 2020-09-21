Azerbaycan sınır hattında şehit olan asker için Erivan'ı sorumlu tuttu: Başsavcılık soruşturma başlattı

Azerbaycan yönetimi sınır hattında gerçekleştirilen kanlı eylemin sorumlusunun Ermenisten olduğunu belirterek olaysan Erivan hükümetini sorumlu tuttu. Başsavcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA'da yer alan haberde ,Ermenistan-Azerbaycan sınırında yapılan saldırının tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu bildirildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Azerbaycan Başsavcılığı da askerin şehit edilmesine ilişkin Azerbaycan Ceza Kanunu'nun "saldırgan savaş yürütme" ve "milli, ırksal, dini nefret veya düşmanlıkla kasıtlı cinayet" maddeleri uyarınca soruşturma başlattı.