21 Eylül 2020 Pazartesi 16:39 | Son Güncelleme:
Azerbaycan sınır hattında şehit olan asker için Erivan'ı sorumlu tuttu: Başsavcılık soruşturma başlattı
AA
Azerbaycan, sınır hattında şehit olan askerleri için tüm sorumluluğun Erivan yönetiminde olduğunu bildirdi. Başsavcılık ise, askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Azerbaycan yönetimi sınır hattında gerçekleştirilen kanlı eylemin sorumlusunun Ermenisten olduğunu belirterek olaysan Erivan hükümetini sorumlu tuttu. Başsavcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
AA'da yer alan haberde ,Ermenistan-Azerbaycan sınırında yapılan saldırının tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu bildirildi.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Azerbaycan Başsavcılığı da askerin şehit edilmesine ilişkin Azerbaycan Ceza Kanunu'nun "saldırgan savaş yürütme" ve "milli, ırksal, dini nefret veya düşmanlıkla kasıtlı cinayet" maddeleri uyarınca soruşturma başlattı.