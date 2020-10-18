Azerbaycan Savunma Bakanlığından açıklama: Operasyonel avantaj Azerbaycan ordusunda

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca operasyonel avantaja sahip olduğu bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, işgalci Ermenistan tarafının, Azerbaycan askerlerinin kuşatma altında bulunduğu yönünde yaydığı bilgilerin dezenformasyon ve yalan olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aslında gerçek durum tamamen farklıdır. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusundadır."

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.