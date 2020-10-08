Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı: İşgalci Ermeni güçlerine ait karargah ve mühimmat deposu vuruldu

Azerbaycan işgal altıdaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda işgalci Ermenistan ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu, işgalci Ermeni güçlerine ait karargah ve mühimmat deposunu topçu atışıyla vurdu

AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde dün Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracının imha edildiği bildirildi.

İŞGALCİ ERMENİSTAN'A AĞIR DARBE

Son verilere göre, 27 Eylül-8 Ekim'de Ermenistan ordusunun 260 tank ve zırhlı aracı, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.