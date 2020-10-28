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  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Terter bölgesine BM-21 ‘Grad' roketatar ve obüslerle saldırdı
28 Ekim 2020 Çarşamba 15:36 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Terter bölgesine BM-21 ‘Grad' roketatar ve obüslerle saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Terter bölgesine BM-21 ‘Grad' roketatar ve obüslerle saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, işgalci Ermenistan güçlerinin Terter bölgesi topraklarına BM-21 ‘Grad' roketatar ve obüslerle ateş açtığını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, işgalci Ermenistan güçlerinin Terter bölgesi topraklarına BM-21 ‘Grad’ roketatar ve obüslerle ateş açtığını belirtti.

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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