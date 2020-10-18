  • $7,9347
  • 9,2997
  • 484.61
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: işgalci Ermenistan'ın Su-25 savaş uçağı düşürüldü
18 Ekim 2020 Pazar 12:34 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: işgalci Ermenistan'ın Su-25 savaş uçağı düşürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: işgalci Ermenistan'ın Su-25 savaş uçağı düşürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail bölgesinde işgalci Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan’a ait bir Su-25 savaş uçağı, bugün saat 12.30 sularında, Azerbaycan’a ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü.

Uçağın, Azerbaycan ordusuna karşı saldırı girişiminde bulunduğu ve Dağlık Karabağ’ın güney kesimindeki Cebrail yönünde düşürüldüğü açıklandı.

<p>Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te gör

Bakan Dönmez duyurdu: Yerli su altı robotu 'Kaşif' Fatih'te görevine başladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tulpar seri üretime hazır

Esendere Gümrük Kapısı'nda peyote kaktüsü operasyonu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.