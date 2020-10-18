18 Ekim 2020 Pazar 12:34 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: işgalci Ermenistan'ın Su-25 savaş uçağı düşürüldü
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail bölgesinde işgalci Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan’a ait bir Su-25 savaş uçağı, bugün saat 12.30 sularında, Azerbaycan’a ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü.
Uçağın, Azerbaycan ordusuna karşı saldırı girişiminde bulunduğu ve Dağlık Karabağ’ın güney kesimindeki Cebrail yönünde düşürüldüğü açıklandı.