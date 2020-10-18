Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: işgalci Ermenistan'ın Su-25 savaş uçağı düşürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan’a ait bir Su-25 savaş uçağı, bugün saat 12.30 sularında, Azerbaycan’a ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü.

Uçağın, Azerbaycan ordusuna karşı saldırı girişiminde bulunduğu ve Dağlık Karabağ’ın güney kesimindeki Cebrail yönünde düşürüldüğü açıklandı.

