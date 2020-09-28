Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermeniler geri çekiliyor

İşgalci Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiğini açıklayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin geri çekildiğini duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve işgalci Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bakanlık, işgalci Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.