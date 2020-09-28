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28 Eylül 2020 Pazartesi 09:40 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermeniler geri çekiliyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermeniler geri çekiliyor
AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, başlatılan karşı saldırı sonrası Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolün ele geçirildiğini ve işgalci Ermeni güçlerin geri çekildiğini duyurdu.

İşgalci Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiğini açıklayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin geri çekildiğini duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve işgalci Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bakanlık, işgalci Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığının YouTube hesabından paylaşılan videoda, Ermenistan ordusuna ait mü

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