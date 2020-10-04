Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı! İşte işgalden kurtarılan yerler...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bölgede şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirterek işgalci Ermenistan'dan kurtarılan yerleri açıklamadı.

DHA'da yer alan haberde Bakanlık, Terter yöresine bağlı Sugovushan ve Taliş yerleşimlerinin, Fizuli yöresine bağlı Aşağı Abdurrahmanly köyü ve Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, ve Cebrayil bölgesinin Guyjag köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

İŞGALCİ ERMENİLERE AĞIR DARBE

Bakanlık aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

“Suqovushan-Ağdere istikametindeki çatışmada Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 77'nci tank taburunun 4 tankı imha edildi ve 3 tank ele geçirildi. Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin 5'inci dağ tüfeği alayına yaptığı topçu saldırıları neticesinde alayın 4 aracı imha edilmiş, askerler arasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma olmuştur. 5'inci dağ tüfeği alayının birkaç biriminin askeri personeli ise savaş pozisyonlarını terk ederek kaçtı”