12 Ekim 2020 Pazartesi 11:39 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: İşgalci Ermenistan'ın 3 İHA'sı düşürüldü
AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.
Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğü bildirildi.
AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz ili yönünde işgalci Ermenistan ordusuna ait 2 İHA'nın vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, saat 10.00 civarında da cephe hattının Ağdam ili yönünde işgalci Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.