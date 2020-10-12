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12 Ekim 2020 Pazartesi 11:39 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: İşgalci Ermenistan'ın 3 İHA'sı düşürüldü

AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.

Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz ili yönünde işgalci Ermenistan ordusuna ait 2 İHA'nın vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, saat 10.00 civarında da cephe hattının Ağdam ili yönünde işgalci Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a> / <a hr

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