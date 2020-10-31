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  • Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor... İşgalci Ermenistan'a ait 2 Smerç füze sistemi imha edildi
31 Ekim 2020 Cumartesi 00:24 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor... İşgalci Ermenistan'a ait 2 Smerç füze sistemi imha edildi

Azerbaycan ordusu, ülkenin Berde ve Terter kentlerindeki sivilleri hedef alan işgalci Ermenistan'a ait 2 Smerç füze sistemini imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Smerç sistemlerinin füzelerini fırlattıktan sonra konum değiştirmek ve saklanmak için hareket ettikleri görülüyor.

AA'nın aktardığı habere göre, görüntülerde, Smerç'lerin nokta atışıyla imha edilme anları da yer alıyor. Bakanlık, füze sistemlerinin imha edilme zamanının yerel saatle 12.55 ve 14.18 olduğu bilgisini aktardı.

Azerbaycan ordusu dün de Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etmişti. İşgalci Ermenistan ordusunun cepheden 60 kilometre mesafedeki Berde kentine misket bombalı Smerç füzeleriyle 27-28 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 25 sivil yaşamını yitirmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.

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