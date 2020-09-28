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28 Eylül 2020 Pazartesi 12:50 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu yayınladı: Sınır hattındaki harekat merkezinden ilk kare...

Azerbaycan ordusu yayınladı: Sınır hattındaki harekat merkezinden ilk kare...
DHA

Azerbaycan- Ermenistan sınır hattında çatışma sürüyor. Azerbaycan ordusu, sınır hattındaki harekat merkezinden ilk görüntüyü yayınladı. Cephe hattında operasyonu komuta eden Azerbaycan Ordusu'nda görevli Tümgeneral Mayıs Barkhudarov, yaptığı açıklamada "Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan ordusunun dün sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan ordusu, sınır hattındaki harekat merkezinden ilk görüntüyü yayınladı.

Cephe hattında operasyonu komuta eden Azerbaycan Ordusu'nda görevli Tümgeneral Mayıs Barkhudarov, yaptığı açıklamada, "Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir."dedi.

Tümgeneral Barkhudarov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Düşmanın saldırısını engellemeye yönelik karşı saldırı operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Yoğun savaşlar sürüyor. Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir. Komuta ettiğim birimin personeli düşmanı tamamen yok etmek ve kazanmak için son kan damlasına kadar savaşacaktır."

AZERBAYCAN'DA KISMİ SEFERBERLİK İLANI

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Cumhurbaşkanı Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna gönderdi.

<p>Kardeşler arasındaki kıskançlıklar, oldukça sık rastlanan ve anne babaları zorlayan durumlardır.

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