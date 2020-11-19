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19 Kasım 2020 Perşembe 19:44 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağ'a dikti

Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağ'a dikti
DHA

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın ardında, Azerbaycan ordusu Karabağ'ın tepesine Türk bayrağını dikti.

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasında imzalan Dağlık Karabağ anlaşmasının etkileri sürerken, Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ın tepesine Türk bayrağı dikti.

DHA'nın aktardığı habere göre, İşgalci Ermenistan karşısında hem masa hem de sahada destan yazan Azerbaycan ordusu Türkiye’yi unutmadı. Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağ’da nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda, Türkiye’ye önce teşekkür etti, ardından da Türk bayrağını dikti.

Azerbaycan ordusu paylaştığı videoda, “Karabağ’ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye’nin şerefine Türk bayrağı Karabağ’a dikilir” ifadelerini kullandı.

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