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  • Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a karşı üstünlüğünü koruyor
25 Ekim 2020 Pazar 18:12 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a karşı üstünlüğünü koruyor

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a karşı üstünlüğünü koruyor
AA

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda işgalci Ermenistan güçlerine karşı üstünlüğünü koruyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna ait birliklerin farklı cephelerdeki muharebelerde avantajlarını sürdürdüğü bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, gün içerisinde yapılan başarılı askeri operasyonlarda düşmana zayiat verdirildiği belirtilen açıklamada, Ermenistan güçlerine ait 2 topçu birliği, 2 BM-21 grad çok namlulu roketatar sistemi, 1 komuta personel aracı, 1 komuta kontrol noktası, 2 kamyon, 1 tank ve birkaç atış noktasının imha edildiği ifade edildi.

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin yerel saatle 13.00-15.00'

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, işgalci Ermenistan güçlerinin tank ve sığınaklarını imha etti

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