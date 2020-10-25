Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a karşı üstünlüğünü koruyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna ait birliklerin farklı cephelerdeki muharebelerde avantajlarını sürdürdüğü bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, gün içerisinde yapılan başarılı askeri operasyonlarda düşmana zayiat verdirildiği belirtilen açıklamada, Ermenistan güçlerine ait 2 topçu birliği, 2 BM-21 grad çok namlulu roketatar sistemi, 1 komuta personel aracı, 1 komuta kontrol noktası, 2 kamyon, 1 tank ve birkaç atış noktasının imha edildiği ifade edildi.