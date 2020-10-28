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28 Ekim 2020 Çarşamba 22:59 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan hedeflerini imha etmeye devam ediyor

AA

Azerbaycan ordusu, cephede direniş gösteremeyerek kaçmaya çalışan işgalci Ermenistan askerlerini etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgalci Ermenistan askerlerinin cepheden kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık, Ermeni askerlerinin etkisiz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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