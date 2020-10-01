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  • Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan askeri konvoyunu havadan vurdu
01 Ekim 2020 Perşembe 10:14 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan askeri konvoyunu havadan vurdu

İHA

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan ordusuna ait hedefleri tek tek vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırılarla ilgili yeni görüntüleri de paylaştı.

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan ordusuna ait hedefleri tek tek vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırılarla ilgili yeni görüntüleri de paylaştı.  Görüntülerde, işgalci Ermenistan’a ait bir askeri konvoy havadan vurulma anları an be an görüldü.

İHA'da yer alan haberde Azerbayca'ın, işgalci Ermenistan ordusuna ait  hedefleri vurduğu görülüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlar kapsamına Ermeni ordusunun mevzilerine gece saatlerinde toplarla saldırı düzenlediğini açıkladı.

İŞGALCİ ERMENİSTAN ORDUSUNUN KAYIPLARI AÇIKLANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5'inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı. Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi.

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