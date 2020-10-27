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27 Ekim 2020 Salı 09:55 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu işgalci Ermenileri geri püskürttü

Azerbaycan ordusu işgalci Ermenileri geri püskürttü
AA

İşgalci Ermenistan'ın, yürürlüğe giren ateşkesi 5 dakika sonra bozmasının ardından cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan askerleri, işgalci Ermenileri geri püskürttü.

İşgalci Ermenistan'ın, yürürlüğe giren ateşkesi 5 dakika sonra bozmasının ardından cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi. Çatışmalar ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ediyor.

AA'dan yer alan habere göre Azerbaycan askerleri, işgalci Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri püskürtüldü.

ÖLEN ERMENİLER ARASINDA TÜMENİN KURMAY BAŞKANI DA VAR

İşgalci Ermenistan ordusunun 18. motorlu piyade tümeninin ön yönetim karakolunun Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği, ölen Ermeni askerler arasında tümenin kurmay başkanının da bulunduğu belirtildi.

KONTROL AZERBAYCAN'DA

Cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan ordusunun 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 obüsü, 1 Osa uçaksavarı, 1 Grad füze sistemi, 1 radar istasyonu ve 6 otomobilinin imha edildiği, çok sayıda askeri personelinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Cephedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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