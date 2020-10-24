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24 Ekim 2020 Cumartesi 00:22 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu işgalci Ermeni hedeflerini imha ediyor

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait birlikleri ve askeri teçhizatları imha etti.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Hocavend ve Fuzuli bölgelerinde bulunan Ermenistan ordu birliklerini ve askeri teçhizatlarının vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaştı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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