18 Ekim 2020 Pazar 13:08 | Son Güncelleme:
Azerbaycan ordusu Fuzuli'de Ermenistan'a ait askeri birliği ele geçirdi
AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli'de Ermenistan'a ait askeri birliği ele geçirdiğini açıkladı.
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinde, Ermeni askerlerinin kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldığı anlaşıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli yönünde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, Ermeni silahlı güçlerinden ele geçirdikleri yerlere ve silahlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, Ermenistan ordusunun çok sayıda tank, zırhlı araç, top, kamyon ve mühimmatı bırakarak kaçtığı görülüyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün, Azerbaycan ordusunun 27 yıldır işgal altında bulunan Fuzuli kentini kurtardığını açıklamıştı.