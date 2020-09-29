Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun 3. Martuni motorlu piyade alayını darmadağın ettiğini duyurdu

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a üst üste ağır darbeler vuruyor. Son olarak, Ermenilerin motorlu piyade alayının imha edildiği bildirildi.

AA'da yer alan haberde Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"DARMADAĞIN EDİLDİ"

"Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi."

İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.