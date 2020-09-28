28 Eylül 2020 Pazartesi 10:12 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Ordusu, Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatı nokta atışıyla vuruyor
IHA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait hedeflerin vurulma anı görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ateş noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan Ordusu'nun birliklerinin nokta atışıyla Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatını imha etmeye devam ettiğini vurguladı. Yetkililer Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatın ve tankların vurulma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.