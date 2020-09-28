  • $7,7839
  • 9,0584
  • 464.17
  • 1117.79
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Azerbaycan Ordusu, Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatı nokta atışıyla vuruyor
28 Eylül 2020 Pazartesi 10:12 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Ordusu, Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatı nokta atışıyla vuruyor

IHA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait hedeflerin vurulma anı görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ateş noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan Ordusu'nun birliklerinin nokta atışıyla Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatını imha etmeye devam ettiğini vurguladı. Yetkililer Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatın ve tankların vurulma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığının YouTube hesabından paylaşılan videoda, Ermenistan ordusuna ait mü

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Azerbaycan Ermenistan'ın mühimmat deposunu vurdu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

MasterChef'te şaşırtan eleme! Gözyaşlarını tutamadı...

Yalova'da 900 yıllık ekmek mührü bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.