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  • Azerbaycan ordusu duyurdu: İşgalci Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
30 Ekim 2020 Cuma 09:59 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu duyurdu: İşgalci Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan ordusu duyurdu: İşgalci Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın 1. Ordu Komutan Yardımcısı Arustamyan'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşgalci Ermenistan ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 18. motorlu piyade tümeninin savunma bölgesinde bulunan araç konvoyuna ateş açılması sonucunda 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Victor Arustamyan'ın öldürüldüğünü bildirdi.

<p>AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, çatışmaların, ağırlıklı olarak c

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