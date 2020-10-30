Azerbaycan ordusu duyurdu: İşgalci Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

İşgalci Ermenistan ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 18. motorlu piyade tümeninin savunma bölgesinde bulunan araç konvoyuna ateş açılması sonucunda 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Victor Arustamyan'ın öldürüldüğünü bildirdi.