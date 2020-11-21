Azerbaycan lideri Aliyev: Ermeni faşizmini tamamen kırdık

Azerbaycan ordusu, 27 yıl aradan sonra Ermenistan’ın çekilmesiyle Dağlık Karabağ sınırındaki Ağdam iline girdi. Ermenistan’ın Ağdam’ı tamamen boşaltmasının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, tüm Azerbaycanlıları ve Ağdam halkını kutladı. Aliyev, “Ağdam’ın işgalden kurtarılması tarihi bir olaydır. Burası için yeni bir dönem başlıyor, büyük projelerle halkımız yeniden buralara yerleşecek. Ağdamlılar artık mülteci değil, atalarının yurduna dönüyorlar. Bizim askeri zaferimiz olmasa buralardan gitmezlerdi. Ermenistan askerlerinin 10 binden fazlası cepheden kaçtı. Bunu kendileri itiraf etti. Ermenistan başarısız ülke. Yaklaşık 30 yıldır bağımsız bir ülke olamadı, aslında ülke değil bir kolonidir. Bu işgalin Ermenistan’ı uçuruma götüreceğini söyledim. Ermeni faşizminin belini tamamen kırdık” dedi.

TÜRKİYE’YE ÇATMAK DELİLİK



Aliyev, komşularıyla normal ilişki kuramayan bir ülkenin gelişemeyeceğine dikkat çekerek, “Türkiye’ye toprak iddiasında bulunuyorlar. Akılları yok. Türkiye gibi büyük bir ülkeden toprak talebinde bulunmak intihardır.” ifadelerini kullandı.

LAVROV: BATI’YI GÜCENDİRMİŞİZ



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çatışmaları durduran anlaşmada rol almadıkları düşüncesiyle ABD ve Fransa’nın Rusya’ya gücendiğini belirtti. ABD ve Fransa’nın anlaşmadaki gereken koşulların oluşturulmasında önemli siyasi rol oynadığını söyleyen Lavrov, “Temaslarımda gücenildiği hissediliyor. Bu çok üzücü” dedi.

MSB: HEP YANINIZDAYIZ



Milli Savunma Bakanlığı da Twitter’dan “Kahraman Azerbaycan Ordusu, Karabağ’da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam’a girdi. Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Bakanlık ikinci bir tweet’inde de “Kahraman Azerbaycan ordusu, öz toprağı olan Ağdam’a şanlı ay yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam’da ezan sesi duyuldu” ifadesini kullandı.

‘VERDİĞİMİZ BİLGİLERİN YÜZDE 100’Ü YANLIŞTI’



Savaşta Ermenistan Savunma Bakanlığı Baş Askeri Müfettişi olarak görev yapan General Movses Akobyan, bakanlığın çatışmalarla ilgili verdiği bilgilerin yüzde 100’ünün yanlış olduğunu açıkladı. Akopyan, “Savunma Bakanlığı Bilgi Merkezi’nin görevlerinden biri düşmanı yanıltmaktı. Ancak bir standart vardır. Yalan yüzde 30’u geçmemeliydi” dedi. Hakobyan ayrıca çatışmalarda etkili olan Türk İHA’larına ilişkin ‘’En modern Rus elektronik karşı önlem sistemleri Pole-21, Bayraktar İHA/SİHA’ları 4 gün dengeleyebildi, sonra işlevsiz kaldı’’ diye konuştu.

BİR HAFTADA 4 BAKAN DEĞİŞTİ



Karabağ’da aldığı ağır yenilginin Ermenistan’da hükümet çatırdadı. Savunma Bakanı David Tonayan görevinden istifa etti. Ermenistan Cumhurbaşkan Sarkisyan’ın imzaladığı kararnameyle Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan ve Çalışma Bakanı Zaruyi Batoyan da görevlerinden alındı. Paşinyan, geçen hafta da Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın görevden alındığını duyurmuştu.

GERÇEK ÖLÜ SAYISINI GİZLİYORLAR



Dağlık Karabağ yönetiminin savunma makamının dünkü yazılı açıklamasında savaşın başladığı 27 Eylül’den bu yana ölen savaşçı toplam sayısı 1608’e ulaştığı açıklandı. Kısa bir süre önce ise Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan 2 bin 425 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.