21 Ekim 2020 Çarşamba 15:26 | Son Güncelleme:
Azerbaycan, işgalci Ermenistan'ın mevzilerde bırakıp kaçtığı tankların görüntüsünü yayınladı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivilleri hedef alan işgalci Ermenistan'ın savaş alanında terk ettiği tankların görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, işgalci Ermenistan'ın savaş alanında terk ettiği ve etkisiz hale getirilen tankların görüntüleri paylaşıldı.
Azerbaycan ordusundan bugün yapılan açıklamada, Cebrail istikametindeki operasyonlarda Ermenistan ordusunun 556'ncı alay taburunun imha edildiği, yaklaşık 400 Ermeni askerin burada etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.