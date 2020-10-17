Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına sahada cevap vermeyi sürdürüyor. Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.
Sahada büyük darbeler alan işgalci Ermenistan, sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken cepheden son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde işgalci Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
SAHADA CEVAP VERİLİYOR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalci Ermenistan'ın Gence'de sivillere yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Ermenistan'a savaş meydanında cevap verilecek." ifadelerini sarf etmişti.