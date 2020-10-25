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25 Ekim 2020 Pazar 23:07 | Son Güncelleme:

Azerbaycan işgalci Ermeni hedeflerini imha ediyor

AA

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan'a karşı üstünlüğünü sürdürüyor.

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan güçlerine karşı üstünlüğünü koruyor.

AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna ait birliklerin farklı cephelerdeki muharebelerde avantajlarını sürdürdüğü bildirildi.

Gün içerisinde yapılan başarılı askeri operasyonlarda düşmana zayiat verdirildiği belirtilen açıklamada, Ermenistan güçlerine ait 2 topçu birliği, 2 BM-21 grad çok namlulu roketatar sistemi, 1 komuta personel aracı, 1 komuta kontrol noktası, 2 kamyon, 1 tank ve birkaç atış noktasının imha edildiği ifade edildi.

<p>Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a karşı topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar

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