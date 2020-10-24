Azerbaycan Hava Kuvvetleri, işgalci Ermenistan'a ait tank ve sığınakları imha etti

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, işgalci Ermenistan güçlerine ait tank, sığınak ve karakolları hava saldırılarıyla imha etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin yerel saatle 13.00-15.00'te Ağdere ve Ağdam yönünde işgalci Ermenistan güçlerine ait 3 tank, 2 sığınak ve 4 karakolu imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin, işgalci Ermenistan güçlerine hava saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.