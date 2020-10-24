24 Ekim 2020 Cumartesi 19:46 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Hava Kuvvetleri, işgalci Ermenistan'a ait tank ve sığınakları imha etti
AA
Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından, işgalci Ermenistan'a ait tank, sığınak ve karakollar düzenlenen hava saldırılarıyla imha edildi.
Azerbaycan Hava Kuvvetleri, işgalci Ermenistan güçlerine ait tank, sığınak ve karakolları hava saldırılarıyla imha etti.
AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin yerel saatle 13.00-15.00'te Ağdere ve Ağdam yönünde işgalci Ermenistan güçlerine ait 3 tank, 2 sığınak ve 4 karakolu imha ettiği bildirildi.
Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin, işgalci Ermenistan güçlerine hava saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.