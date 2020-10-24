  • $7,9701
  • 9,4633
  • 487.203
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Azerbaycan Hava Kuvvetleri, işgalci Ermenistan'a ait tank ve sığınakları imha etti
24 Ekim 2020 Cumartesi 19:46 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, işgalci Ermenistan'a ait tank ve sığınakları imha etti

AA

Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından, işgalci Ermenistan'a ait tank, sığınak ve karakollar düzenlenen hava saldırılarıyla imha edildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, işgalci Ermenistan güçlerine ait tank, sığınak ve karakolları hava saldırılarıyla imha etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin yerel saatle 13.00-15.00'te Ağdere ve Ağdam yönünde işgalci Ermenistan güçlerine ait 3 tank, 2 sığınak ve 4 karakolu imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin, işgalci Ermenistan güçlerine hava saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi. 

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin yerel saatle 13.00-15.00'

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, işgalci Ermenistan güçlerinin tank ve sığınaklarını imha etti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Korona sürecinde satışı artan 5 bitkinin faydası

Başkan Erdoğan, Kayseri'de

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.