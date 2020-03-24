Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 Ermenistan askeri öldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan temas hattının Goranboy bölgesinde Ermeni askerlerinin sızma girişiminde bulunduğu ve çıkan çatışmada 1 Ermenistan askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlık yetkilileri sızma girişiminde bulunan diğer ermeni askerlerin ise geri çekilmek zorunda bırakıldığını vurguladı.