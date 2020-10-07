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  • Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı
07 Ekim 2020 Çarşamba 11:07 | Son Güncelleme:

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekatın 11. gününde Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı.

Ermenistan'ın sivillere yönelik alçak saldırılarının ardından Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için harekete geçti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail ilinin Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı.

<p>Kurgu-Editör: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><p><b

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