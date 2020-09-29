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29 Eylül 2020 Salı 15:19 | Son Güncelleme:

Azerbaycan-Ermenistan hattında yeni bir cephe açıldı: Siber savaş

Azerbaycan-Ermenistan hattında yeni bir cephe açıldı: Siber savaş

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında siber savaş başladı. İlk saldırı yine işgal Ermenilerden gelirken Azerbaycan resmi devlet sitesi devre dışı kaldı. Daha sonra Ermenistan'ın resmi devlet sitesi hacklandi.

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasında siber savaş başladı. İlk saldırı Ermenilerden gelirken Azerbaycan devlet sitesi 'www.gov.az' hacklandi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Azerbaycan ise karşılık olarak Ermenistan'ın resmi devlet sitesini hackledi.

ERMENİSTAN RESMİ DEVLET SİTESİNE HALEN ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Siber Güvenlik Uzmanı Halil Öztürkçi, saldırıyı sadece Ermenistan'dan değil, Ermenistan'ın müttefiklerinin de yapmış olabileceğini ön görmenin gerektiğini söyledi.

Ermenistan'ın resmi devlet sitesine halen erişim sağlanamıyor. 

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