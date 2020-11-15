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15 Kasım 2020 Pazar 17:24 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonda görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonda görüştü
AA

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, telefonda görüştü. İki bakanın yaptığı telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ'daki durum ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ’daki durumu görüştü.

AA'da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki bakanın yaptığı telefon görüşmesinde, çatışma sonrası yeniden yapılanmayı kolaylaştırma, insani meseleler, bölgedeki dini ve kültürel mirası korumak için ilgili uluslararası kuruluşların aktif katılımına duyulan ihtiyaç ele alındı.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi bekleniyordu.

Azerbaycan, bugün itibarıyla hava şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için işgalci Ermenistan'a 10 gün ek süre vermişti.

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