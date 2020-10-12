Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye bu sorunun çözümünde mutlaka olmalıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalci Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilime ilişkin Haber Global'e açıklamalarda bulundu.

"TÜRK BASININA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Kara propagandayla yüzyıllardır yüzleştiklerini söyleyen Aliyev, "Bazı ülkelerin Ermeni diasporasıyla, Azerbaycan hakkında yalan haberler yaymak hep yaptıkları bir şeydi. Azerbaycan'ın mağduriyetini dünyaya yayma konusunda bize destek veren Türk basınına teşekkür ederim." dedi.

TÜRKİYE ÇÖZÜM SÜRECİNDE MUTLAKA OLMALIDIR"

Türkiye'nin bazı basın organlarında 'Neden Türkiye Moskova'da yer almadı?' diye yazdığına dikkat çeken Aliyev şunları söyledi:

"Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden dahil olmasın? Batı'da birçok ülke kabul etmek istemiyor, Türkiye'nin sözü çok büyük, tam bağımsızdır. Hangi mesele Türkiye'siz çözüldü? Suriye'de, Libya'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var. Türkiye'nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz var. "

"BU ERMENİ FAŞİZMİNİN TEZAHÜRÜDÜR"

Ateşkesten hemen sonra işgalci Ermenistan'ın yine ateşkesi ihlal ettiğinin altını çizden Aliyev, bundan sonraki süreçte Dağlık Karabağ meselesinin siyasi diplomasiyle çözüleceğini belirtti.

İşgalci Ermenistan'ın sahada dersini aldığını, diplomasiyle de alacağını aktaran Aliyev, "Gece saatlerinde sivillere karşı dehşet veren saldırılar düzenlemiş, Gence şehrine saldırmışlardır. Bu Ermeni faşizminin tezahürüdür. Ermeni yanlılar, İslamofobi yanlıları artık bu saldırıyı gizlemeyecektir. Ermenistan devleti faşist devlettir. Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere imza atıyor." ifadelerini kullandı.

"PAŞİNYAN PSİKOLOJİK SARSINTI İÇİNDE KARARLAR VERİYOR"

Ermenistan'ın terör mahiyetini dikkate almak lazım diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere imza atıyor.Her gün yeni bir köy işgalden kurtarılıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, psikolojik sarsıntı içinde kararlar veriyor. Ermenistan'ın özel komandoları etkisiz hale getirildi. Hadrut'u işgal etmek için çabalıyorlar. Bu gece büyük bir grup, Hadrut'u işgal etmeye çalıştılar. Azerbaycan ordusu o grubu etkisiz hale getirdi. Ermenistan'ın bu gece verdiği kayıp, Paşinyan'ın verdiği siyasi kararların kurbanlarıdır."

"BİZ HAKLIYIZ, ERMENİSTAN HAKİKATİ DUYMAK İSTEMİYOR"

"Azerbaycan hakkında yalan haberler yaymak isteyip, bizi saldırgan göstermek istediler" diyen Aliyev, "Ama artık internet dünyası var, bu nedenle artık yalan haberlerde bulunamıyorlar. Tarihi adalet bakımından, biz haklıyız, bizim topraklarımızda savaşıyoruz." dedi.

İşgalci Ermenistan'ın gerçeği ve hakikati duymak istemediğini ifade eden Aliyev, "Biz tarihi adaleti kazanalım istedik ve bu gücümüz de var. Kardeş Türkiye'nin, kardeşim Erdoğan'ın açıklamaları bize manevi destek verdi." ifadelerini kullandı.

"BİZ ÖCÜMÜZÜ SAVAŞ MEYDANINDA ALDIK"

Saldırıya maruz kalmanın her Azerbaycanlıyı sinirlendirdiğini belirten Aliyev, şöyle konuştu:

"Biz öcümüzü savaş meydanında aldık. Kalıcı ateşkesin sağlanması için, artık işgal edilmiş topraklara dönmeyecekler. Biz bu topraklara geldik, bizim ata topraklarımız, bunu ne kadar çabuk anlarlarsa, o kadar iyi olacak onlar için. Öğlen saat 12'de başlayan ateşkese biz uyduk, ama baktık ki bunu ihlal ediyorlar, biz de topraklarımızı savunmak zorunda kalıyoruz. "

"Çekilme gibi işaret almıyoruz, ateşkes temin edilsin peki ama bununla birlikte barışçıl yollarla çözülsün" diyen Aliyev, "Masada kabul edilen anlaşma bizim çıkarımıza tam uyuyor. Şehitlerin, esirlerin değiştirilmesini ilk günden beri istiyorduk ama Ermenistan buna yanaşmıyordu. Umuyorum ki, Ermenistan ateşkese uysun. Bu geceki Azerbaycan ordusunun zaferleri buna onları mecbur edecek." dedi.