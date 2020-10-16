Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Silahlar Ermenistan'a Rusya'dan sivil uçaklarla gönderiliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Haber'de katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci Ermenistan'a Rusya üzerinden silahlar gönderildiğini belirten Aliyev, "Ermenistan bu dönemde 30-40 milyon dolara bir uçak almıştır. Bu uçağı alan Rusya'da yaşayan zengin Ermeni iş adamları. Onlar Rusya'da yaşayan Ermenileri Karabağ'a gönderiyorlar bize karşı savaşmak için" ifadelerini kullandı.

"BU NAMERT SALDIRILAR BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜRMEZ"

İşgalci Ermenistan'ın Terter'de mezarlık ziyaretine giden sivilleri hedef almasına ilişkin Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş meydanında mağlubiyete uğrayan Ermenistan, sivilleri hedef aldı. Bunu biz bir Karabağ savaşında da gördük, bir de Hocalı Katliamı'nda da gördük. Savaş alanında gördük ki Azerbaycan ordusu karşısında acizdirler. İşgal altındaki topraklarda bize karşı dayanamıyorlar. Onlar yine sivilleri hedef aldılar. Namert saldırı karşısında insanlarımız helak oldu. Bu insanlığa karşı cinayettir. Bu namert saldırılar bizi yolumuzdan döndürmez. Ve biz ortak toprak bütünlüğümüzü korumaya devam edeceğiz."

"ARTIK HAKİKATİ GİZLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

İşgalci Ermenistan'ın sivil birimlere yönelik saldırısıyla ilgili bilgi veren Aliyev, "47 can kaybı oldu, 222 sivil yaralandı. 2 bine yakın ev, hasar gördü. Öcümüzü harp meydanında alacağız. Ben bunu demiştim biz bu insanların kısasını savaş meydanında alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere karşı ateş açmadık, açmayacağız da. Gence saldırısı oldu Terter saldırısı oldu. Namert saldırılar devam ediyor. Onların asıl hedefi sivilleri öldürmek, Azerbaycan halkı arasında korku yaratmak, bizi durdurmak. Ancak görürler ki ne kadar mermi düşerse düşsün Azerbaycan vatandaşları topraklarında gururla yaşıyorlar. Onları birleştirilen tek bir düşünce var Karabağ'ın kurtarılması, Azerbaycan bayrağının bütün işgal topraklarında dalgalanması." dedi.

Batı'nın işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları karşısında neden sessiz kaldığını soran Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunu 1. Karabağ savaşında da gördük. Ermenistan bizi işgal etti ancak yaptırımlar Azerbaycan'a yaptırıldı. Batı medyasında öyle bir yansıtıldı ki sanki Azerbaycan işgal etti, Ermenistan ise bu tacizin kurbanıdır. Bunu bugün de görürüz ama daha az şekilde. Çünkü artık hakikatı gizlemek mümkün değil."

"ATEŞKES ERMENİSTAN'IN BİR TAKTİĞİ"

Ateşkesin işgalci Ermenistan'ın bir taktiği olduğunu dile getiren Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettikleri toprakları koruyamadığı için böyle bir girişimde bulunduklarını kaydetti.

Cenazelerin alınması ve esirlerin değiştirilmesi için ateşkes olabileceği yönünde kararlar aldıklarını söyleyen Aliyev, şunları kaydetti:

"Ancak gördük ki onlar bu ateşkesten istifa etmek istediler. Önce Gence'ye namert saldırı düzenlediler sonra da diğer şehirlere. Ve taktik olarak bu ateşkesi ihlal ettiler. Bu ateşkes onlara lazımdı çünkü özgüvenlerini toplayıp yeniden saldırı düzenlesinler. Çünkü bu ateşkesten sonra 3 kez Hadrut kasabasını işgal altına almaya çalıştılar. Ama 3 defa da mağlup oldular."

"RUSYA ÜZERİNDEN SİLAH GÖNDERİYORLAR"

Rusya'dan kaçak yollarla alınmış füzeler ve silahların işgalci Ermenistan'a gittiği bilgisini aldıklarını söyleyen Aliyev, "Bize gelen bilgiye göre Ermenistan bu dönemde Ermenistan 30-40 milyon dolara bir uçak almıştır. Bu uçağı alan Rusya'da yaşayan zengin Ermeni iş adamları. Onlar Rusya'da yaşayan Ermenileri Karabağ'a gönderiyorlar bize karşı savaşmak için." dedi.

Rusya'dan işgalci Ermenistan'a gönderilen silahların, Rusya'da yaşayan Ermeni zenginler tarafından alınıp kaçak yollarla gönderildiğini ifade eden Aliyev, gerekli yerlere başvuru yaptıklarını söyledi.

"AMACIMIZ TÜM KARABAĞ'I KURTARMAK"

Azerbaycan'ın hedefinin Karabağ'da işgal edilen bütün yerleri kurtarmak olduğunu anımsatan Aliyev, şunları söyledi:

"Ermenistan ordusuna 2 milyar dolarlık hasar verildi. 600 asker öldüğünü açıkladılar ama bir kaç kat daha fazla. Azad edilmiş toprakları hesaplamak o kadar da zor mesele değil. Dün yeni 6 köyün işgalden kurtarılmasını duyurdum. Her gün yeni arazileri kurtarıyoruz. Stratejik noktaları özgürleştiriyoruz.Hadrut bizde. Hadrut'ta Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Madagiz de bizde. Hesap ediyorum ki Azerbaycan halkı bunu dikkatle izliyor. O köylerin işgalden kurtarılması halkımız için tarihidir."

"ŞUŞA'YI İŞGALDEN KURTARMAZSAK İŞİMİZİ YARIM YAPMIŞ OLURUZ"

İşgalci Ermenistan'ın çekilmesi gerektiğine dikkati çeken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, böyle gittiği sürece işgalci Ermenistan'ın bütün silahlarının imha edileceğini duyurdu.

İstikametin bütün işgal edilen noktalar olduğunu da sözlerine ekleyen Aliyev, şöyle devam etti:

"İşgal edilmiş toprakların her bir karışı bizim için kutsaldır ve her bir karışını alana kadar ordumuz durmayacak. Bunlar ya çekilecek ya da biz alacağız. O nedenle Şuşa'yı işgalden kurtarmazsak örneğin işimizi yarım yapmış oluruz."

"TÜRK SİHA'LARIYLA ERMENİSTAN'IN 1 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE TEÇHİZATINI İMHA ETTİK"

Ermenistan'ın işgal bölgelerinde çok güçlü istihkam noktaları ördüğünü aktaran Aliyev, "İnsansız Hava Araçları ve SİHA'lar çok büyük bir fayda sağladı. Bunların keşfi ve riskini aza indirerek tespiti için elimizi çok güçlendirdi. Ve çok mutluyuz ki gardaş Türkiye'nin gelişmiş harp sanayisi ile bu SİHA'ları alabildik. Türkiye'den aldığımız SİHA'larla 1 milyar dolar değerinde Ermeni teçhizatını imha ettik." dedi.