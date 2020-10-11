Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Moskova Ermenistan'ın güvenliğini sağlıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya'nın Erivan'ı ücretsiz silahlandırdığını belirterek, "Moskova Ermenistan'ın güvenliğini sağlıyor." dedi

Aliyev, Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Ateşkesi bozan Ermenistan'ın, Gence'deki sivilleri roketlerle hedef aldığını belirten Aliyev, bunun savaş suçu olduğunu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Saldırıları, "Rusya'nın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelere saygısızlık" olarak nitelendiren Aliyev, Ermenistan'ın siyasi ve askeri idaresinin bunun mesulü olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca, Ermenistan'ın amacının işgalden kurtarılan toprakları yeniden işgal etmek olduğunu, bu ülkenin saldırılarına layıkıyla karşılık vereceklerini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Ermenistan'ın yönetimi tüm bu suçların sorumlusudur. Azerbaycan tüm bunlara gereken yanıtı verecektir." ifadelerini kullandı.