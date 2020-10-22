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  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalden kurtulan topraklarda geleceğin yatırım planlarına başlanmıştır
22 Ekim 2020 Perşembe 16:49 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalden kurtulan topraklarda geleceğin yatırım planlarına başlanmıştır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalden kurtulan topraklarda geleceğin yatırım planlarına başlanmıştır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtulan topraklarda geleceğin yatırım planlarına başlandığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Artık işgalden kurtarılan topraklarda tarımsal faaliyetlere, geleceğin yatırım planlarına başlanmıştır" dedi.

TRT Haber'de yer alan habere göre Aliyev şunları söyledi:

"Ermenistan gerçeği olarak Azerbaycan’a karşı çevresel bir terörde gerçekleştirilmiştir. Biz o Toprakları yeniden hayata döndüreceğiz. Artık işgalden kurtarılan topraklarda tarımsal faaliyetlere, geleceğin yatırım planlarına başlanmıştır."
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