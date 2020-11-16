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  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret etti: Uluslararası mahkemelerde hesap soracağız
16 Kasım 2020 Pazartesi 23:42 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret etti: Uluslararası mahkemelerde hesap soracağız

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İşgalci Ermenistan'dan kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti. Ziyareti sırasında konuşan Aliyev, "Uluslararası mahkemelerde hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor.

AA'nın aktardığı habere göre, İlham Aliyev, görüntülerde, Cebrail ilinde bulunduklarını ve tarihi Hudaferin Köprüsü istikametinde gittiklerini söylüyor.

Aliyev, çevrede harabe durumda olan evleri göstererek, "Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir." diyor.

Görüntülerde Aliyev, Araz Nehri'ni işaret ederek, "Burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır" ifadesini kullanıyor.

Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham Aliyev'in işgalden kurtarılan şehirlerden birinde Azerbaycan bayrağını öpmesi ve göndere çekmesi yer alıyor.

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