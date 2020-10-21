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  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: 21 köy ve 1 kasaba Ermeni işgalinden kurtarıldı
21 Ekim 2020 Çarşamba 19:30 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: 21 köy ve 1 kasaba Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: 21 köy ve 1 kasaba Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 1 kasaba ve 21 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi.

Kurgu: Can Yıldız: <a href='mailto.can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a><p>Ed

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