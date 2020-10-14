  • $7,9159
  • 9,31
  • 485.022
  • 1189.29
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Savaştan sonra Azerbaycan ve bölgede yeni bir dönem başlayacak
14 Ekim 2020 Çarşamba 17:43 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Savaştan sonra Azerbaycan ve bölgede yeni bir dönem başlayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Savaştan sonra Azerbaycan ve bölgede yeni bir dönem başlayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Herkes gücümüzü gördü. Savaştan sonra Azerbaycan ve bölgede yeni bir dönem başlayacak." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Aliyev, Azerbaycan ve bölgede yeni bir dönem başlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir ordusu var. Bizi kimse durduramaz. Doğru yoldayız ve sonuna kadar bu yolda devam edeceğiz! Savaşın sona ermesinden sonra sadece bölge değil dünya da değişecek. Herkes gücümüzü gördü. Bu bölgede yeni bir stratejik manzara, stratejik bir vizyon yaratmalıyız. Savaştan sonra Azerbaycan ve bölgede yeni bir dönem başlayacak."
<p>Uzay aracı kapsülünün fırlatılma anı Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden

ROSCOSMOS canlı yayınladı: Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde 32 gün süreyle ulaşım sağlanamayacak

Besinleri doğru saklama yöntemi nedir? Yıllarca bu hataları yaptık

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.