Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Savaştan sonra Azerbaycan ve bölgede yeni bir dönem başlayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Aliyev, Azerbaycan ve bölgede yeni bir dönem başlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir ordusu var. Bizi kimse durduramaz. Doğru yoldayız ve sonuna kadar bu yolda devam edeceğiz! Savaşın sona ermesinden sonra sadece bölge değil dünya da değişecek. Herkes gücümüzü gördü. Bu bölgede yeni bir stratejik manzara, stratejik bir vizyon yaratmalıyız. Savaştan sonra Azerbaycan ve bölgede yeni bir dönem başlayacak."