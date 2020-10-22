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  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: İran sınırında bulunan işgal altındaki topraklar tamamen kurtarıldı
22 Ekim 2020 Perşembe 17:41 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: İran sınırında bulunan işgal altındaki topraklar tamamen kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: İran sınırında bulunan işgal altındaki topraklar tamamen kurtarıldı
AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalci Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu 20 köy ve 1 kasabanın daha kurtarıldığını duyurdu. Aliyev ayrıca, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kurtarıldığını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli; Cebrail ilinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan ilinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleriyle Ağbend kasabasının da Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.

Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarını kutladı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

<p>Kurgu: <a href='mailto:can.yildiz@turmedya.com.tr'>can.yildiz@turmedya.com.tr</a></p><p>Editör: <

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