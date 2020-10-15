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  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
15 Ekim 2020 Perşembe 16:55 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan ordusu Hovavend bölgesine bağlı Fuzuli kentinin Ariş köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Düşulu köyünü, Edişa, Düdükçü, Edilli, Çıraguz köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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