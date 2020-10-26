  • $8,0463
  • 9,5021
  • 491.875
  • 1177.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor
26 Ekim 2020 Pazartesi 11:50 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu." dedi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalci Ermenistan'ı destekleyenlere seslendi. Aliyev şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar."

ALİYEV: NEREDEN GELİYOR BUNLARIN PARASI?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalci Ermenistan'ın 252 tankının imha edildiğini açıkladı. Aliyev, "Ermenistan'ın 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" diye konuştu. 

17 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu

<p>Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin işareti i

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hobi olarak deve kuşu yetiştiren oyuncakçı, talep artınca çiftlik kurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Denizli'de

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.