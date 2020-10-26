Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor

Aliyev, "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalci Ermenistan'ı destekleyenlere seslendi. Aliyev şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar."

ALİYEV: NEREDEN GELİYOR BUNLARIN PARASI?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalci Ermenistan'ın 252 tankının imha edildiğini açıkladı. Aliyev, "Ermenistan'ın 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" diye konuştu.

17 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu