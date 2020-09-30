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  • Azerbaycan: Ağdere-Terter yönünde işgalci Ermenistan güçleri kuşatma altına alındı
30 Eylül 2020 Çarşamba 09:53 | Son Güncelleme:

Azerbaycan: Ağdere-Terter yönünde işgalci Ermenistan güçleri kuşatma altına alındı

Azerbaycan: Ağdere-Terter yönünde işgalci Ermenistan güçleri kuşatma altına alındı
AA

İşgalci Ermenistan güçleri Ağdere-Terter hattında Azerbaycan ordusu tarafından kuşatma altına alındı.

Azerbaycan'ın, işgalci Ermistan'ın saldırıları sonrası işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırı sonrası Ağdere-Terter hattında Ermenistan güçlerinin kuşatma altına alındığı bildirildi.

AA'da yer alan haberde Azerbaycan Savunma Bakanlığının, işgalci Ermenistan güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü belirtildi.

İŞGALCİ ERMENİ GÜÇLERİ KUŞATMA ALTINDA

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı ifade edildi.

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