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Aylan bebeğin filmine acılı babadan veto

Aylan bebeğin filmine acılı babadan veto

Bodrum’dan Yunanistan’a geçmek isterken annesiyle birlikte boğulan minik Alan Kurdi'nin filminin çekilmesine karşı çıkan baba Abdullah Kurdi, "Acılarımızı ticarete dökmeyin" dedi.

2015 yılında Muğla’nın Bodrum İlçesi'nden Yunanistan’ın İstanköy Adası'na şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşiyle birlikte boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Alan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi, çocuğunun hayatının film olarak çekilmesine tepki gösterdi. Kurdi, filmin kendisinden izinsiz olarak çekildiğini öne sürdü. Rûdaw TV’ye konuşan Kurdi, “Benden izin alınmadan, oğlumun hayatını anlatan filmin çekimlerine başlanıyor. Ailemin çektiği acılar üzerinde filmin yapılması üzücü bir durum. İznim olmadan bu filmin yapılmasına onay veremem” dedi.

SAYGISIZLIK YAPILDI 

Abdullah Kurdi, “Bu da yetmezmiş gibi oğlumun adı değiştirilerek, Aylan deniliyor. Bu kabul edilemez” dedi. Özellikle filmin “Aylan Bebek” olarak adının belirlenmesine tepki gösteren Abdullah Kurdi, “Oğlumun adı Alan’dır, Aylan değil. Hiçbir şekilde oğlumun hayatının anlatıldığı filmde adının değiştirilmesini kabul etmiyorum. Bu konuda elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Ünlü isimler rol alacak

Filmin çekimlerine Bodrum’da geçen hafta başlandı. “Aylan Bebek” adını taşıyan filmin yönetmenliğini, İslamofobi, Sessiz Melek, Sessiz Çığlık gibi filmlerin yönetmeni, Ömer Sarıkaya yapıyor. Filmin yapımcılığını George Edde ve Ali Osman Akat üstlenirken, filmde Hollywood oyuncusu Steven Seagal, Ali Sabri Belaid, Hripsime Sargsan, Willma Elles, Talat Atilla, Mustafa Ayhan, Mike Mitchell, Adnan Koç ve Aydan Çakır, Bahattin Öztürk, İrfan Yıldırımcakar, Atilla Yasar gibi birçok isim yer alıyor.

Steven Seagal Bodrum’da

'Aylan Bebek' filminin görüşmeleri için Türkiye’ye gelen ünlü aktör Steven Seagal, İstanbul’da 2 gün kaldıktan sonra rotasını Bodrum’a çevirdi. gelen Seagal’i karşılamaya AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, Aylan Bebek filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya, oyuncu Aydan Çakır ve otel yetkilileri geldi.

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