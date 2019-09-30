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Aylan bebeğin babası göçmenleri kurtaracak

Aylan bebeğin babası göçmenleri kurtaracak

Bodrum kıyılarına vuran cansız bedeninin fotoğrafıyla dünyayı sarsan Suriyeli Aylan Kurdi’nin babası, göçmen kurtarma gemisinde görev alacağını açıkladı.

Yunan adalarına geçmeye çalışırken boğulan ve Bodrum kıyılarına vuran cansız bedeninin fotoğrafıyla dünyayı sarsan Suriyeli Aylan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi, Alman göçmen kurtarma gemisinde görev yapmaya başlayacağını açıkladı. Kurdi, şu an Erbil’de yaşadığını ve yönettiği bir dernekle sığınmacı kamplarındaki çocuklara yardım etmeye çalıştığını söyledi. ‘Alan Kurdi’ adı verilen sığınmacı kurtarma gemisi, Alman yardım derneği Sea-Eye’a ait. Dernek, faaliyetlerine önümüzdeki ay yeniden başlayabilmek için bağış toplamaya devam ediyor. Kurdi, “Oğlum doğar doğmaz, ben de gemiye çıkıp sığınmacıları kurtaracağım. Onlara benim alamadığım yardımı vermek istiyorum” dedi.

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